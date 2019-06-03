Из-за жары ограничили движение грузовиков

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6156
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 828
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4087
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2862
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2529
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2367
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3312
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1422
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7452
Фото
Все фото
8
12
5
7
6
Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии
Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле
Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле
Видео
Все видео
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 279
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 738
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3312
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30574
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2349
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 846
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 10:59

Из-за жары ограничили движение грузовиков

  Комментировать
Из-за жары ограничили движение грузовиков
Из-за жары ограничили движение грузовиков. Фото: http://i-visti.com

В Украине летом ограничили движение грузовиков. Правила вступили в силу с июня. Запрет действует днем при температуре воздуха выше 28 градусов и касается грузового транспорта весом свыше 24 т.

Ограничения ввели на 3 месяца, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, сколько бензина покупают украинские водители

На автодорогах общего пользования государственного значения уже установили соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Исключение - транспортные средства, перевозящие опасные грузы, живых животных и птицу, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В Украине начинает работу крупнейший в Европе автобусный лоукост FlixBus. 11 июня представители FlixBus проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за жары ограничили движение грузовиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 64263
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 35272
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 17532
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 16671
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 14094
Общество
Экс-глава Нафтогаза оказался совладельцем столичного отеля Hyatt
Экс-глава Нафтогаза оказался совладельцем столичного отеля Hyatt
Начала действовать новая редакция украинского правописания
Начала действовать новая редакция украинского правописания Просмотров: 2529
Назвали даты выходных в июне
Назвали даты выходных в июне Просмотров: 270
Рассказали, сколько бензина покупают украинские водители
Рассказали, сколько бензина покупают украинские водители Просмотров: 765
Астролог предупредила, как прожить понедельник без потерь
Астролог предупредила, как прожить понедельник без потерь
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
11
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 39428
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua