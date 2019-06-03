Из-за жары ограничили движение грузовиков. Фото: http://i-visti.com

В Украине летом ограничили движение грузовиков. Правила вступили в силу с июня. Запрет действует днем при температуре воздуха выше 28 градусов и касается грузового транспорта весом свыше 24 т.

Ограничения ввели на 3 месяца, сообщает ТСН.

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На автодорогах общего пользования государственного значения уже установили соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Исключение - транспортные средства, перевозящие опасные грузы, живых животных и птицу, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В Украине начинает работу крупнейший в Европе автобусный лоукост FlixBus. 11 июня представители FlixBus проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию.