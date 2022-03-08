Из-за войны около 800 тысяч украинцев остались без света

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По всей Украине из-за боевых действий обесточено более 1,1 тысячи населенных пунктов и 8 тысяч трансформаторных подстанций, по состоянию на вечер 7 марта.

Об этом сообщает Минэнерго.

"Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставались обесточенными (полностью или частично) более 1133 населенных пунктов и 8074 трансформаторных подстанций. Всего более 742 тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация с электроснабжением в Донецком регионе. Там более 233 тыс абонентов остались без света. Кроме того, Мариуполь полностью отключен от электроснабжения.

В течение предыдущих суток специалисты возобновили подачу электроэнергии около 71 тыс потребителей, но за счет активных боевых действий возникают новые повреждения электросетей.

Без газоснабжения остаются около 238,2 тыс абонентов.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.