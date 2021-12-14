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Из-за неразвитости индустриальных парков Украина проигрывает конкуренцию за инвесторов – глава Тернопольского облсовета

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Реализация стратегии экономического национализма в Украине невозможна без полноценного запуска индустриальных парков. Регионы ждут от парламента законопроектов, предоставляющих резидентам и управляющим компаниям индустриальных парков фискальные стимулы.

Об этом заявил председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко, выступая на III форуме индустриальных парков в Киеве, организованном Торгово-промышленной палатой Украины.

"Местные громады сейчас борются за инвесторов, конкурируют между собой. Украина сегодня точно так же конкурирует с другими странами. И поэтому наше задание - создать лучшие условия для инвесторов, затягивать их сюда, чтобы заходил бизнес, бороться за капитал, — подчеркнул Михаил Головко. - Для этого нужна помощь со стороны государства, в первую очередь на законодательном уровне. Парламент и правительство должны объединиться и встать на защиту инвесторов, т.е. проводить политику экономического национализма. Из-за неразвитости индустриальный парков Украина проигрывает конкуренцию за инвесторов ".

По мнению главы Тернопольского облсовета, в рамках государственно-частного партнерства государство должно создавать благоприятные условия для инвестиций в индустриальные парки: на уровне налогового законодательства минимум на 10 лет освободить участников ИП от налога на прибыль и налога на землю, а также отменить пошлину на импорт оборудования. Он напомнил, что именно такую политику проводят соседние с Украиной страны, имеющие развитую сеть ИП: Словакия, Венгрия, Румыния, Беларусь.

"Привлечение инвесторов в индустриальные парки поможет создавать рабочие места, чтобы украинцы не уезжали на заработки, чтобы в своей стране создавали продукцию с высокой добавленной стоимостью. Чтобы мы в конце концов отошли от модели сырьевого придатка, в которую нас пытаются завести. Нам говорят, что мы можем только руду и зерно экспортировать. Нет, мы можем создавать высокотехнологичную продукцию, выходить с ней на внешние рынки и конкурировать", — резюмировал Михаил Головко.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроекты №5688 и 5689, предусматривающие налоговые и таможенные стимулы для развития индустриальных парков в Украине. Законопроекты также содержат механизмы, позволяющие избежать злоупотреблений при использовании стимулов участниками рынка.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский отмечал, что индустриальные парки успешно используются во многих странах для ускорения экономического роста, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. По его словам, необходимым условием для этого являются пакет из налоговых, таможенных и финансовых стимулов индустриальным паркам.

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Дата
14
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