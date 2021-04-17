Из-за карантина пробное ВНО начали переносить

Пробное ВНО начали переносить. Фото: Сегодня

В Киеве и Николаевской области перенесли пробное внешнее независимое оценивание на 15 мая.

"По решению Украинского центра оценивания качества образования, с учетом продления карантина, пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая. На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля", - говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервиса определения результатов.

"Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как для входа в пункт тестирования, так и в течение всего периода оценки. Участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования", - отметили в министерстве.

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Ученики, которые лучше сдадут ВНО, получат по 10 тыс. грн стипендии президента Украины. В общем планируют назначать ежегодно до 270 таких стипендий.