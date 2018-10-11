Из-за ГЭС на Днестре могут быть затоплены близлежащие села – экологический активист

Строительство каскада ГЭС на Днестре угрожает экологической ситуации в регионе

Строительство гидроэлектростанций на Днестре угрожает жителям близлежащих сел.

Об этом заявил представитель национального природного парка "Днестровский каньон" и экологический активист Александр Викирчак.

"При строительстве станции будет поднятие уровня Днестра вблизи ГЭС на 8 м. Это неизбежно приведет к частичному подтоплению или земельных участков местного населения, или даже жилых и хозяйственных построек", - отмечает Викирчак.

По его мнению, строительство каскада ГЭС на Днестре угрожает экологической ситуации в регионе.

"Верхнеднестровский каскад ГЭС практически весь расположен в пределах природно-заповедного фонда, как плотины, так и водохранилища, которые образованы выше гидроэлектростанций. Это нарушает экологическое равновесие, совершенно меняет фактически уникальный ландшафт этого края", - подчеркивает активист

Ранее, руководитель КП "Залищики туристические" Леся Мандзюк заявила, что строительство Верхнеднестровского каскада ГЭС незаконное. Оно нарушает законодательство о природно-заповедном фонде.

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3 октября состоялись общественные слушания в НКРЭКУ о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для "Укргидроэнерго". Среди проектов, указанных в инвестиционной программе, было строительство Верхнеднистровского каскада ГЭС. По итогам слушаний, комиссия не поддержала инвестпрограмму и обратилась к руководству "Укргидроэнерго" с просьбой предоставить детальные документы по спорным статьям. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что прежде чем менять тариф для компании "Укргидроэнерго", НКРЭКУ должна провести аудит компании и ее затрат на выполнение инвестпрограммы.