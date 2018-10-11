Из-за ГЭС на Днестре могут быть затоплены близлежащие села – экологический активист

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 711
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 477
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3339
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 684
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2601
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1881
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 495
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1269
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2457
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
22
4
5
50
3
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
В Луцке продают хлеб из России
В Луцке продают хлеб из России
Видео
Все видео
Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью
Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2601
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2457
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1872
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
четверг, 11 октября 2018 12:49

Из-за ГЭС на Днестре могут быть затоплены близлежащие села – экологический активист

  Комментировать
Из-за ГЭС на Днестре могут быть затоплены близлежащие села – экологический активист
Строительство каскада ГЭС на Днестре угрожает экологической ситуации в регионе

Строительство гидроэлектростанций на Днестре угрожает жителям близлежащих сел.

Об этом заявил представитель национального природного парка "Днестровский каньон" и экологический активист Александр Викирчак.

"При строительстве станции будет поднятие уровня Днестра вблизи ГЭС на 8 м. Это неизбежно приведет к частичному подтоплению или земельных участков местного населения, или даже жилых и хозяйственных построек", - отмечает Викирчак.

По его мнению, строительство каскада ГЭС на Днестре угрожает экологической ситуации в регионе.

"Верхнеднестровский каскад ГЭС практически весь расположен в пределах природно-заповедного фонда, как плотины, так и водохранилища, которые образованы выше гидроэлектростанций. Это нарушает экологическое равновесие, совершенно меняет фактически уникальный ландшафт этого края", - подчеркивает активист

Ранее, руководитель КП "Залищики туристические" Леся Мандзюк заявила, что строительство Верхнеднестровского каскада ГЭС незаконное. Оно нарушает законодательство о природно-заповедном фонде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В колодцах вода отравлена. Дети поносят, у старших — голова болит"

3 октября состоялись общественные слушания в НКРЭКУ о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для "Укргидроэнерго". Среди проектов, указанных в инвестиционной программе, было строительство Верхнеднистровского каскада ГЭС. По итогам слушаний, комиссия не поддержала инвестпрограмму и обратилась к руководству "Укргидроэнерго" с просьбой предоставить детальные документы по спорным статьям.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что прежде чем менять тариф для компании "Укргидроэнерго", НКРЭКУ должна провести аудит компании и ее затрат на выполнение инвестпрограммы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за ГЭС на Днестре могут быть затоплены близлежащие села – экологический активист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 228285
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 216359
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 147597
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 126870
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 108356
Общество
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
 Просмотров: 711
Сколько украинцев готовы взять оружие на защиту страны
Сколько украинцев готовы взять оружие на защиту страны Просмотров: 801
Томос для украинской церкви могут отложить
Томос для украинской церкви могут отложить 1 Просмотров: 1206
Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью
Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью
 1 Просмотров: 1935
Какой будет погода во время затяжных выходных
Какой будет погода во время затяжных выходных Просмотров: 918
Больше всего комментируют
16
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
11
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
4
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
Голосов: 26915
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua