Из-за Филарета церковь может потерять томос

Макарий: чтобы прекратить распри внутри Православной церкви нужна помощь Вселенского патриарха. Фото: Украинская правда

Заявления Филарета о внесении изменения в Устав Православной церкви Украины угрожают отзывом Томоса об автокефалии ПЦУ.

Такое мнение в интервью "Апострофу" сказал бывший глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.

"Это является бессмыслицей. Церковь, которая только получила Томос, должна не должности разделять, не двоевластие создавать и тем более не Устав менять, а сплачивать священников и приходы. Затем надо пожить вместе, убрать все споры и уже после этого собирать Собор, чтобы вносить изменения в Устав", - сказал Макарий.

Пока нет оснований для отзыва Томоса об автокефалии Константинополем, но в целом такая угроза существует.

"Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, бездействуя, будет молчать", - отметил бывший глава УАПЦ.

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По его словам, чтобы прекратить распри внутри Православной церкви нужна помощь Вселенского патриарха.

"Я предложил собрать Синод и обратиться к Вселенскому Патриарху с просьбой рассмотреть поведение почетного патриарха Филарета. Не все со мной соглашаются: говорят, что мы самостоятельная церковь. Самостоятельные - сделайте сами! Не удается сами - обращайтесь к тем, кто может. Но не допустимо дальше позорить новосозданную церковь, которую 100 лет хотели украинский народ и духовенство", - подчеркнул Макарий.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что часть положений Томоса не подходит украинской церкви.