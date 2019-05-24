Филарет не согласен с некоторыми пунктами томоса

Автор: unian.net Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что часть положений томоса не подходит украинской церкви

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что часть положений томоса не подходит украинской церкви.

"Мы принимаем томос и благодарим за него. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. А там написано, что мы, например, не можем заботиться нашими украинцами за рубежом. Я против этого, и украинцы против", - сказал Филарет в пятницу после синода ПЦУ, сообщает Украинская правда.

По его мнению, такая ситуация сложилась, потому что "томос нам показали и дали уже после Собора, мы не знали, что там написано".

В Киеве проходит митинг в поддержку патриарха Филарета.