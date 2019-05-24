Филарет не согласен с некоторыми пунктами томоса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что часть положений томоса не подходит украинской церкви.
"Мы принимаем томос и благодарим за него. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. А там написано, что мы, например, не можем заботиться нашими украинцами за рубежом. Я против этого, и украинцы против", - сказал Филарет в пятницу после синода ПЦУ, сообщает Украинская правда.
По его мнению, такая ситуация сложилась, потому что "томос нам показали и дали уже после Собора, мы не знали, что там написано".
В Киеве проходит митинг в поддержку патриарха Филарета.
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