Известного украинского спортсмена обвинили в любви к России

Алексей Новиков высказался о войне Донбассе и Крым. Фото: Facebook

Украинца Алексея Новикова, который недавно стал самым сильным человеком планеты на соревнованиях World Strongest Man, обвинили в любви к России и назвали вторым Усиком.

В интервью на ютуб-канале Сила спорта Новиков заявил, что то, что происходит на Донбассе, уже давно не является антитеррористической операцией.

Алексей убежден, что Крым бесспорно является украинским.

"Крым украинский, конечно. Он только украинский, здесь не может возникать никаких вопросов. На Донбассе идет война, там давным-давно, с моей точки зрения, не проходит АТО, как это называют. Там действительно есть война и российские военнослужащие", - считает он.

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Новиков также рассказал, что отказался от соревнований на территории РФ из-за напряженной политической обстановки между странами.

"Меня уже пригласили на Siberian Power Show в России, и я сказал, что не могу поехать ни в коем случае. Сейчас я этого не хочу. Когда закончится война, и мы будем видеть политические настроения между странами, тогда мы сможем об этом поговорить" , - отметил он.

Киевлянин 24-летний Алексей Новиков стал самым сильным человеком мира. Победил в турнире "Зе ворлд Стронгест мен", который несколько дней проходил в городе Брадентон, США.

Спортсмены поднимали штанги по несколько килограммов, носили на плечах мотоциклы, удерживали руками бревна. Выясняли, кто дальше бросит металлическую бочку. Украинец выполнил упражнения лучше.