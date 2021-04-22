Известно, куда Минздрав первоочередно направит новую партию AstraZeneca

Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавирус, но поставки пока срываются. Фото: Reuters

23 апреля в Украину прибудет новая партия Covid-вакцины. В Киев доставят 367 тыс. доз препарата AstraZeneca-SKBio южнокорейского производства.

Вакцина Covishield и вакцина, изготовленная корейской компанией, идентичны по составу и технологии производства. Они не рассматриваются как разные препараты, а потому взаимозаменяемы. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, куда в первую очередь направят вакцину.

"Она пойдет по всем регионам. Но у нас есть та же Херсонская область, где вакцина просто закончилась. То есть распределенный препарат AstraZeneca закончился, поэтому маломобильным группам людей делают прививки китайской вакциной CoronaVac. Или, например, Pfizer, которой прививают людей в специализированных домах-интернатах. Что касается семейных врачей, то вакцина действительно закончилась в кабинетах прививок. Завтра прибудет новая партия, которую сразу же распределят по регионам", - заявил он.

Степанов добавил, что по контрактам Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса, но поставки пока срываются во всем мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин показал план вакцинации от коронавируса

Для введения второй дозы Covid-вакцины разрешили использовать однотипные препараты. Такие рекомендации Минздрав получил от Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. При этом вакцины разных типов и созданные разными компаниями не взаимозаменяемы.