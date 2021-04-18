Израиль открывает границы для туристов: будут ли пускать украинцев

Границы Израиля закрыты для украинцев из-за непрохождение вакцинации. Фото: ztravelnews.com

Израиль с мая начнут пропускать вакцинированных иностранных туристов. В министерстве туризма страны заявили, что "ограниченном количестве туристических групп" будет разрешен въезд в страну, начиная с 23 мая. К этому страна больше года была закрытой из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Times of India.

Все иностранные туристы должны пройти тесты на COVID перед посадкой на самолет в Израиль. Также дать справку о том, что получили две дозы вакцины от COVID-19.

На сегодня въезд в Израиль для граждан Украины с целью туризма ограничен из-за неопределенности со сроками вакцинации

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Открытым остается вопрос, будут ли пускать в Израиль только чисто вакцинированных туристов, или с предоставлением негативного теста на COVID после вакцинации всего израильского населения.

В Бутане, буддистском королевстве в Южной Азии, прививки от коронавируса получили 93% взрослого населения в течение 16 дней. Королевство с 800 тыс. Жителей по темпам вакцинации опередило Израиль, США и Бахрейн.