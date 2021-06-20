Израиль назначил нового посла в Украине

Послом Израиля в Украине в воскресенье, 20 июня, назначили израильского дипломата Михаила Бродского.

Он сменит на этом посту Джоэля Лиона, проработавшего три года, сообщает Breslev News.

В настоящее время Бродский является послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане.

Он приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине в ближайшие недели.

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Дипломат Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. В 1990 году иммигрировал в Израиль, где получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.

С 2002 года работает в Министерстве иностранных дел Израиля. Около 5 лет он работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве.

В 2009-2013 годах занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

С 2015 по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.