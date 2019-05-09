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четверг, 09 мая 2019 11:17

"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам

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&quot;Измерение этой победы - миллионы жизней&quot; - Порошенко обратился к украинцам
Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником победы над нацизмом. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинским по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Сегодня мы с гордостью отмечаем всех людей старшего поколения, которым выпало пройти через смертельный огонь Второй мировой войны. Величественный подвиг и жертвенность украинского народа, что сделал весомый победоносный вклад в разгром нацистов и их сателлитов, справедливо признано историей и международным сообществом", - говорится в официальном обращении главы государства.

Он отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные воинские соединения врага и окончательно решилась дальнейшая судьба войны.

"Человеческое измерение цены этой победы - миллионы жизней наших земляков, не вернувшихся с фронтов. Концлагерях, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы. Вечная и светлая память погибшим", - подчеркнул Порошенко.

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"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы. Не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте", - заявил глава государства.

Президент выразил глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения ветеранам войны, пожелал им крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия.

Вскоре национальный календарь государственных праздников в Украине пополнится Днем свободы совести и вероисповедания. Его введение инициировала Всеукраинский Совет религиозных объединений при содействии Украинского института национальной памяти.

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09
мая

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