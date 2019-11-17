Изменили график движения поезда Львов-Перемышль

Поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно. Фото: 1tv.com.ua

С 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно. Так обеспечит удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин.

Согласно новому графику, поезд №89 будет отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин отправляться в 19:57, прибывая на центральный железнодорожный вокзал Берлина в 9:48. Таким образом, время на пересадку в Перемышле составит 1 ч. 9 мин.

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В обратном направлении поезд из Берлина будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38. Поезд во Львов будет отправляться из Польши в 10:18. Время пересадки составит 1 ч. 40 мин.

Сейчас поезд №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

Шесть дополнительных пассажирских поездов назначила Укрзализныця на новогодние и рождественские праздники. Поезда будут курсировать по маршрутам Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск - Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород.