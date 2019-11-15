На зимние праздники назначили дополнительные поезда

Укрзализныця назначила дополнительные поезда. Фото: LvivNEWS

Шесть дополнительных пассажирских поездов назначила Укрзализныця на новогодние и рождественские праздники.

Поезда будут курсировать по маршрутам Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск - Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород, сообщили в Укрзализныце.

Поезд № 181/182 Киев - Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря. Отправление из Киева в 00:55, прибытие во Львов в 10:36. Назад - 21, 22, 25, 26 декабря. Отправление из Львова в 12:18, прибытие в Киев в 00:02.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Назад из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровска в 09:20, прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

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Поезд № 167/168 Львов - Одесса будет курсировать 22 и 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40, прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18, прибытие во Львов в 21:05.

Поезд № 201/202 Львов-Ужгород назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 6:43 и прибытия в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибывать во Львов в 19:55.

Поезд № 76/75 Кривой Рог - Киев - Ужгород будет курсировать 27, 28 и 29 декабря, обратно из Ужгорода - 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20:59, прибытие в Ужгород в 21:58; отправление из Ужгорода в 06:25, прибытие в Кривой Рог в 6:23.

Кабинет министров Украины примет решение о смене руководства Укрзализныци. Причиной называют жалобы работников предприятия на коррупцию.