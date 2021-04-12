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вторник, 13 апреля 2021 09:00

Изменил ли сериал "Ход королевы" отношение украинцев к шахматам

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Изменил ли сериал &quot;Ход королевы&quot; отношение украинцев к шахматам
В США за первые 3 недели после премьеры продажи шахмат выросли на 87% . Фото: pixabay

Сериал "Ход королевы" от Netflix стал одним из самых успешных лент. Эта история вернула обществу интерес к шахматам.

В основу сюжета сериала лег роман Уолтера Тевиса, выданный в 1983 году. "Ход королевы" посмотрели 62 млн зрителей, он стал рекордсменом Netflix. Сериал получил 2 "Золотых глобуса" и 2 награды Critics' Choice Awards. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой.

В США за первые 3 недели после премьеры продажи шахмат выросли на 87%. Книги о них - на 603%. До 2020 года продажи шахматных книг и наборов на протяжении многих лет оставались неизменными или снижались. В Google поиск по запросу "шахматы" вырос на 364%.

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О том, как сериал изменил отношение украинцев к шахматам Gazeta.ua рассказал тренер и шахматный консультант Антон Литвинец из Львова.

"Роль этого сериала для развития шахмат феноменальна. Как он вышел, то продажи, например, шахматной литературы, комплектов шахмат на Ebay увеличились в 7 раз. Если посмотреть на популярность шахмат во Львове, например, то она тоже увеличилась. Теперь мы в каждой школе вводим шахматные клубы. В конце декабря провели первый кубок и установили всеукраинский рекорд по количеству участников. Также проводим различные кубки района перед чемпионатом Львова. И количество участников уже превысило то, которое было в прошлый раз. Ожидаем в июне на соревнования собрать 2 тысячи участников ", - рассказал эксперт.

"Ход королевы" назвали самым популярным художественным мини-сериалом на стриминговой платформе Netflix. За первые 28 дней его посмотрели рекордные 62 млн пользователей. Сериал также вошел в топ-10 в 92 странах мира. А Роман, легший в основу сериала, вошел в список бестселлеров New York Times спустя 37 лет после публикации.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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