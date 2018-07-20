Издала две книги воспоминаний: умерла первая жена Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий прожил в браке со своей первой женой 2 года. Детей у них не было. Фото: LiveJournal

В Нижнем Тагиле Свердловской области РФ умерла первая жена поэта и актера Владимира Высоцкого Изольда Константиновна. Ей был 81 год.

"Изольда Константиновна болела, но на сцену выходила до последнего. Ее не стало во время отпуска. Перед тем приняла участие в общем собрании театра. У нее было много планов на новый театральный сезон", - рассказали в нижньотагильском драматическом театре, передает ТАСС.

Изольда Высоцкая окончила школу-студию МХАТ. Во время учебы познакомилась с Владимиром Высоцким. За два года сыграли свадьбу. Расстались в 1962-м. Общих детей у них не было.

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Женщина работала актрисой в Киеве, Ростове-на-Дону и Перми. В 1970 году устроилась в нижнетагильский театр. Всего сыграла в более чем 50 спектаклях. О Владимире Высоцком написала две книги воспоминаний.

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