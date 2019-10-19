Избрание меры пресечения Гладковскому: "Нацкорпус" пикетируют суд

"Нацкорпус" устроил пикет под зданием Высшего антикоррупционного суда. Фото: LB.ua

Представители "Нацкорпуса" и "Нацдружины" устроили пикет под зданием Высшего антикоррупционного суда, где выбирают меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

В акции принимают участие несколько десятков активистов. Об этом сообщает LB.ua.

"У стен суда собрались несколько десятков представителей националистических организаций. Они скандируют "За решетку!" и патриотические лозунги", - говорится в сообщении.

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В субботу, 19 октября, Высший антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому. По состоянию на 14 часов судья вышел в совещательную комнату.

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и нынешний президент корпорации "Богдан" Олег Гладковський 17 октября пытался выехать из Украины. Его не выпустили и позже задержали. Следователи установили, что Гладковский воспользовался служебным положением с помощью собственной компании ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс". Он добавил грузовики своей компании и дочернего предприятия в государственный оборонный заказа и приобрел их средствами государственного бюджета по завышенным ценам. Это принесло убытки в размере 10, 62 млн грн.