Избрали нового председателя Совета судей

Совет судей возглавил Богдан Монич. Фото: Zik

Председателем Совета судей стал судья Седьмого апелляционного административного суда Богдан Монич.

Экс-глава Олег Ткачук ранее заявил о давлении со стороны администрации президента Владимира Зеленского и подал в отставку, сообщает "Цензор.нет".

На пост главы Совета судей претендовали два кандидата - Богдан Монич и Вадим Бутенко. Последний снял свою кандидатуру. Заявил, что на заседании присутствуют не все члены совета.

В бюллетень была включена только фамилия Монича.

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За него проголосовали 23 участника заседания, против - двое.

Совет судей Украины - коллегиальный орган, который в период между съездами судей является высшим органом судейского самоуправления. Ткачук возглавлял совет с 6 марта 2018 года.

Совет судей заявляет о давлении со стороны Офиса президента Владимира Зеленского, заявил председатель совета, судья Верховного суда Олег Ткачук. Он рассказал, что 21 июня в Совете судей было запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей - избрать судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.