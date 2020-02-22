Избрали меру пресечения задержанному в Новых Санжарах

Сиренка подозревают в наезде на работников Нацгвардии. Фото: REUTERS

Владимира Сиренко, которого задержали в Новых Санжарах, отправили на 2 месяца под ночной домашний арест.

Соответствующее решение принял Октябрьский суд Полтавы. По данным начальника полиции Полтавской области Ивана Выговского, Сиренка подозревают в наезде на работников Нацгвардии, пишет Уніан.

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"Он сел за руль своего автомобиля и направил его в сторону нацгвардийцев. В суде вину признал", - пояснил начальник полиции.

Обвинение просило арест. Поэтому сейчас решает, подавать ли апелляцию на решение суда.

В поселке Новые Санжары Полтавской произошли столкновения из-за заселения в местный медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая украинцев. Местные сначала перекрыли все въезды в райцентр. Затем агрессивно настроенные граждане бросали в автобусы и в полицейских камнями. Полиция задержала 24 протестующих.