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суббота, 20 февраля 2021 18:21

Избиение до смерти пешехода в Киеве: водителя отправили под арест

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Избиение до смерти пешехода в Киеве: водителя отправили под арест
Инцидент произошел в Печерском районе Киева. Фото: Скриншот

Водителя, который в центре Киева убил пешехода, взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.

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"Водителю автомобиля Hyundai, который подозревается в нанесении смертельного удара пешехода выбрали безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

19 февраля 2021 на ул. Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, который переходил проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, который проезжал по улице.

В результате словесного конфликта водитель Hyundai выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в область головы, от которых последний упал на мостовую и в дальнейшем скончался на месте происшествия.
Водителем оказался гражданин Азербайджана, 1992 г.р., который вскоре задержали правоохранители. Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве.

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