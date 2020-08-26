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среда, 26 августа 2020 21:02

Избиение активистов в Днепре является признаком страха Зеленского перед людьми - Герасимов

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Избиение активистов в Днепре является признаком страха Зеленского перед людьми - Герасимов
Этот вопиющий случай нам показывает полное пренебрежительное отношение Зеленского к гражданам Украины - Герасимов. Фото: eurosolidarity.org

Нападение охраны Зеленского на активистов в Днепре является признаком страха президента перед людьми.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов в комментарии Прямому каналу.

"Относительно скандального нападения охраны Зеленского на протестующих, то этот вопиющий случай нам показывает две очень важные вещи. Первое - это полное пренебрежительное отношение Зеленского к гражданам Украины, которые его не поддерживают, и страх Зеленского перед людьми. Второе - это то, что количество тех, кто недоволен капитулянською политикой Зеленского перед страной - агрессором и перед "пятой колонной", постоянно растет ", - сказал Герасимов.

Он обратите внимание, что протестовать сегодня вышли не представители какой-либо политической партии накануне местных выборов, а представители Движения сопротивления капитуляции и различных объединенных патриотических сил.

"Сегодняшнее событие очень ярко показала, что существует не только большое разочарование тем, что наделал Зеленский, находясь более года у власти, а то, что уже существует серьезное раздражение политикой Зеленского и на внешнем фронте, и на внутреннем. Мы видим, что экономика катится вниз, имидж и восприятие Украины в мире не улучшается, а только ухудшается ", - отметил сопредседатель фракции.

"Обратите внимание, что Петр Порошенко, будучи на посту президента, никогда не убегал от митингующих или пикетчиков. Он всегда оставлял охрану, подходил, говорил с людьми, объяснял позицию и очень часто убеждал людей в том, что было справедливым и полезным для страны. Что мы видим сегодня? Президент Зеленский скрывается в автобусах, президент Зеленский скрывается от людей, президент Зеленский, пожалуй, заставляет свою охрану драться и ломать ребра тем протестующим, которые хотят просто поговорить с президентом своей страны ", - отметил Герасимов.

"Для меня то, что произошло сегодня, не является какой-то отдельной событием, это все часть одной цепочки, где есть кортежи, о которых Зеленский говорил, что они не нужны и сегодня мы видим, каких размеров они достигли. Это то, что он переехал на государственную дачу, которую обещал детям перед тем, как его выбрали. И очень многие вещи мы можем вспомнить, когда Зеленский и перед выборами, и после выборов просто врал людям ", - добавил Герасимов.

"Европейская Солидарность"
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Дата
26
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