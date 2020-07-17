"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании

Виталий Капранов: Человек, который выпускается из школы, - чистый бокал. Если не проводить идеологической работы, туда нальют русской водки через интернет, телевидение и родителей, которые ностальгируют по СССР. Фото: Тарас Подолян

Последние кадровые назначения власти это - проявления реванша. Они понимают, что мы прошли далеко вперед в вопросах культуры и языка. Пытаются отбросить назад.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель и издатель Виталий Капранов.

"Да не следует забывать, что выпускники и учителя прогрессивного министра Лилии Гриневич голосовали за Владимира Зеленского. Всюду говорили, что при ее содействии происходят реформы, школы модернизируются. И что? В год МОН выпускает почти 250 000 избирателей. За пять лет - более миллиона. Министерство сконцентрировалось на прогрессивных ценностях. Мол, чтобы было, как в Европе. Но забыли, что у нас война. Умыли руки от патриотического воспитания. Человек, который выпускается из школы, - чистый бокал. Если не проводить идеологической работы, туда нальют русской водки через интернет, телевидение и родителей, которые ностальгируют по СССР. 15 процентов молодежи грустят по Союзу. Вот и получается, что мы такие либеральные, а в нас стреляют. Результат - из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же на пост главы государства", - считает писатель.

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Вся национальная элита Украины, которая воевала за независимость до 1954 года, вышла из "Пласта", напоминает эксперт.

"Почему этой организации нет при каждой школе? Разговоры, что школа не должна воспитывать, - ерунда. Государство должно воспитывать адекватных граждан. Давайте сначала выиграем войну, поставим на границах базы НАТО. Тогда будем говорить о либеральных ценностях. Они - это сытость, мир и перспектива. У нас общество не мирное и не сытое. И перспективы у нас туманные. Не доросли еще", - добавляет он.

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте в журнале "Країна" от 16 июля.

Исполняющим обязанности министра образования и науки стал Сергей Шкарлет. В его научных работах обнаружены большие объемы плагиата.