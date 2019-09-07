Из московского СИЗО "Лефортово" выехало два автобуса с украинскими моряками

СИЗО "Лефортово" покинуло два автобуса с украинскими моряками Фото: Уніан

Автобусы с сопровождением полицейского кортежа выехали в 8:45.

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил, что арестованы украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве, передает "Интерфакс".

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат.

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Обмен удерживаемыми лицами планируется провести по формуле "35 на 35".

З московського СІЗО "Лефортово" виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) 7 вересня 2019 р.

21 августа российское агентство "Интерфакс" сообщило, что пять украинских политзаключенных перевезли в Москву и готовятся выдать Украине.