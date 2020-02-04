Из Китая вывезли всех украинских туристов

Самолет вылетел из города Саньи. Фото: hubs.ua

В международный аэропорт "Бориспол"ь прибыл последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту.

Самолет из курортного города Саньи приземлился в 12:50. У пассажиров нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.

"Это последний рейс из плановых", - рассказал и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого чаще всего убивает коронавирус

МАУ отменила прямые рейсы в Китай до 24 февраля из-за распространения коронавируса.

По данным на 4 февраля, подтверждены 20 637 случаев болезни и 427 смерти от коронавируса 2019-nCoV. Из них на территории материкового Китая - 20 448 случаев, 425 смертей. За пределами - 190 подтвержденных больных в более чем 25 странах и 2 летальных исхода.