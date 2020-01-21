Из Киева в Одессу можно будет доехать за 1,5 часа, а в Будапешт за 3 - министр инфраструктуры

В Укрзализныце сообщили об улучшении работы. Фото: Главком

В присутствии Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия между АО "Укрзализныця" и китайской компанией CRCC был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Поезд из Киева в Одессу будет ехать 1,5 часа, а в Будапешт за 3, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что на выполнение задач, определенных Указом Президента Украины от 8 ноября 2019 "О неотложных мерах по проведению реформы и укрепления государства", Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшение качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.

"Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за 3 часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - отметил Владислав Криклий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця купила у депутата кондиционеры в 5 раз дороже, чем в магазинах

Напомним, четверо мужчин побили проводника из-за запрета на курение.