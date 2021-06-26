Из Греции вывезли около 200 украинских туристов, которые там застряли

Украинцев начали вывозить из Греции. Фото: Европейская правда

Домой вернули 184 украинцев, который застряли в Греции из-за приостановки работы компании Mouzenidis Travel.

"184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции. Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными", — заявил в фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Более 500 граждан Украины не могут выехать из Греции из-за приостановки работы компании Mouzenidis Travel, которая является крупнейшим туристическим оператором по Греции.