Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу

В Южно-Африканскую Республику отправили трех львов и тигрицу, которые жили в туристическом комплексе возле Черновцов.

В Африке животные смогут жить в условиях, близких к природным, сообщила представительница благотворительного фонда "Нейтон" Анна Масяч, передает "Общественное".

"В естественной среде им будет лучше. Сначала владельцы комплекса отказывались отдать нам животных, однако впоследствии сами к нам обратились", - заявила она.

Фото: rayoninfo.info

После привлечения спонсорских средств удалось вакцинировать и организовать транспортировку трех львов и тигрицы.

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Сначала животных повезли в Борисполь грузовиком, а оттуда самолетом должны доставить в южноафриканский Йоханнесбург через Стамбул. После этого диких зверей ждет еще около 14 ч. дороги.

Хищники попадут в реабилитационный центр, где будут жить в полусвободных условиях. Там за животными будут ухаживать и заботиться, чтобы они набрали вес.

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