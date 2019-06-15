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суббота, 15 июня 2019 10:57

Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера

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Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
Виталия Маркива обвиняют в гибели итальянского фоторепортера. Фото: Уніан

В трибунале итальянской Павии 14 июня состоялось одно из последних судебных заседаний по делу украинского солдата 29-летнего Виталия Маркива. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад.

Перед судом присяжных выступили адвокаты семьи погибшего фотографа и журналистских организаций, пишет radiosvoboda.org.

Они поддержали версию, что Маркив 24 мая 2014-го, выполняя боевую задачу, рассказал ВСУ о месте пребывания иностранных журналистов у фабрики Zeus Ceramica на оккупированной тогда территории у Славянска Донецкой области. Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли от выстрелов со стороны горы Карачун, где были украинские войска. Пророссийские боевики, которые также стреляли из тяжелого оружия, по их мнению, не причастны. В общем защитники положительно говорили о поведении сепаратистов.

Адвокат семьи Роккелли Алессандра Баллерини, резко осудила Украину за бездействие и требует 1 млн евро компенсации семье погибшего. Кроме того, еще 800 тыс. евро просит гражданская жена журналиста. Отдельное денежное возмещение предложили для его сестры.

Защитник от ассоциации фотографов фриленсеров Cesura Lab со своей стороны попросил от Украины 15 тыс. евро на организацию профессиональных курсов для журналистов Италии.

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Авторитетный в стране адвокат и политик Джулиано Пизапия, представляющий Союз итальянской прессы FNSI и областную Ассоциацию журналистов Ломбардии, не озвучил денежной суммы. Он передал судье письменный вариант требований своей стороны.

"Адвокат Джулиано Пизапия с уважением говорил о подсудимого и раскритиковал его фото в одной местной газете с подписью" вероятный убийца ". Но остается много сомнений относительно реконструкции фактов со стороны обвинения, несмотря на то, что украинцы положительно относились к Роккелли и Миронова, тогда как Миронов считался врагом России Путина", - говорит Массимилиано Мелло, журналист издания Milano Today.

В деле военного состоится еще 3 заседания суда. Окончательный вердикт ожидают 12 июля.

Нацгвардиець Виталий Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии. Почти 2 года он находится в тюрьме в Милане. 30 июня 2017 итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи. Он с женой приехал в отпуск к своей матери - она ​​живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова.

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Дата
15
июня

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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