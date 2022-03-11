Италия поселит украинских беженцев в домах, конфискованных у мафии

В Италию прибыло 28 тыс. украинских беженцев. Фото: pmg.ua

Италия планирует поселить украинских беженцев в недвижимости, конфискованной у мафии. Также украинцам предоставят доступ к медицинскому обслуживанию, детям – обучение в школах, а взрослые смогут работать.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Власти определили 283 объекта недвижимости, конфискованные у преступной организации, для долгосрочного размещения людей из Украины", - заявила министерша внутренних дел страны Лучана Ламоржезе.

Сообщается, что в Италии уже около 28 тыс украинских беженцев. Сейчас страна управляет процессом убежища беженцев в рамках директивы ЕС о временной защите. Этот документ был разработан в 2001 году, но начал действовать в начале марта. Согласно ему, страны-члены ЕС могут оказывать защиту беженцам из Украины.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.