Историк: Крым сможем вернуть не раньше 2024-го года

Сергей Громенко: Запад недостаточно давит на Россию. Поэтому приходится ждать ее естественной деградации. Фото предоставлено Сергеем Громенко

Наиболее вероятный сценарий коллапса России - уход Путина от дел из-за смерти или потери дееспособности и экономические проблемы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"После смены власти, встанет вопрос новой и экономического наследства. Если она будет продолжать сидеть на топливной трубе и качать нефтяные деньги, будет идти по пути Путина. Но если средств будет маловато, придется решать вопрос с Западом. Первое - выходить из Донбасса. Затем могут начаться торги за Крым", - считает эксперт.

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По его словам, в России есть мина замедленного действия - Чечня.

"Сейчас Москва Чечню покупает, чтобы создавать видимость единства. Когда не станет Путина и начнут заканчиваться деньги, в Грозном могут пересмотреть статус региона. Не думаю, что РФ развалится, как это было в 1918 году. Но на ее границах придется кое-что изменить. Украина должна быть сильной и готовой. Тогда мы сможем поставить ультиматум о возвращении Крыма. Думал, такой шанс выпадет быстрее. Но Запад недостаточно давит на Россию. Поэтому приходится ждать ее естественной деградации. Ранее 2024-го на это надеяться не стоит", - добавляет Сергей Громенко.

Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.

В июле 2020 вступили в силу поправки в конституцию РФ. Они "обнулили" президентские сроки Владимира Путина. Теперь сможет управлять государством до 2036 года.