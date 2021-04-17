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суббота, 17 апреля 2021 12:27

Исследование эффективности "удаленки": 70% опрошенных полюбили работу

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Исследование эффективности &quot;удаленки&quot;: 70% опрошенных полюбили работу
Опрошенные отметили, что хотят время от времени работать удаленно, но иметь возможность ходить в офис. Фото: unsplash.com

Повышение производительности работы - одно из "последствий" перехода на удаленный режим работы. А главная его проблема - сохранение безопасности данных.

Такие данные исследования обнародовала на днях компания Lenovo.

70% опрошенных сообщили, что после перехода на удаленный режим стали больше любить свою работу. А 56% работников отметили рост производительности от работы дома, по сравнению с офисом. Сотрудники крупных компаний отдают предпочтение гибкости удаленной работы: 88% работников готовы время от времени работать дома или из любого другого места за пределами офиса.

В то же время, несмотря на преимущества удаленной работы, 90% опрошенных работников все же хотят иметь возможность приходить в офис не только, чтобы работать, но и чтобы увидеться с коллегами.

Частичного сохранения удаленного режима работы даже после стабилизации ситуации с пандемией ожидают 83% руководителей ИТ-подразделений. При этом, отмечают, что безопасность данных - сложная задача для ИТ-отделов.

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Среди прочих проблем, с которыми сталкиваются работники, главной является - медленное или нестабильное интернет-соединение дома. Кроме того, половина работников среднего бизнеса и 42% представителей малого и очень малого бизнеса сообщают о нестабильной ІТ-поддержке, когда она необходима.

Чтобы избежать этого, компаниям предлагают рассмотреть возможность приобретения ноутбуков с поддержкой стандартов связи LTE или 5G.

Сегмент ІТ динамично развивается, предоставляет студентам интересные возможности для развития, заработка. Главное, получить соответствующее образование и иметь необходимые для работы навыки, таланты. На данный момент именно айтишники в Украине имеют достойный уровень оплаты труда и реальные возможности для карьерного роста, постоянного повышения уровня заработной платы.

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Дата
17
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