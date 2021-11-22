Испания ужесточила правила въезда для украинцев

Правило распространяется на лиц в возрасте от 12 лет. Фото: pixabay.com

Испания 22 ноября изменила для украинцев правила въезда в страну.

Теперь для пересечения границы необходимо пройти полный курс Covid-вакцинации, сообщает посольство Украины в Испании. Указанное правило распространяется на лиц старше 12 лет.

"Украинским туристам, прибывающим в Испанию, в частности детям, нужно заблаговременно заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании. Или получить QR-код, загрузив приложение Spain Travel Health-SpTH. Перевозчики могут проверить его как перед посадкой, так и по прибытию в страну", - говорится в сообщении.

В Испании сейчас одобрены вакцины: Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Spikevax/Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm.

Начиная с 22 ноября, въезд для невакцинированных граждан, относящихся к категориям "существенные путешествия", разрешен только при условии предоставления отрицательного результата тестирования на коронавирус.

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1 декабря Австралия впервые с 2020 года откроет границы для отдельных групп иностранцев. При въезде будут отдавать предпочтение квалифицированным работникам и студентам, жителям Японии и Южной Кореи. Все путешественники должны быть полностью вакцинированы и иметь отрицательный тест на Covid-19.