Австралия впервые с 2020 года откроет границы

Австралия откроет границы с 1 декабря. Фото: Pexels

Австралия с 1 декабря откроет границы для отдельных групп иностранцев.

При въезде будут отдавать предпочтение квалифицированным работникам и студентам, жителям Японии и Южной Кореи, передает BBC.

Все путешественники должны быть полностью вакцинированы и иметь отрицательный тест на Covid-19, сделанный не ранее, чем за три дня до въезда, сообщила министр внутренних дел Карен Эндрюс.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон назвал открытие границ "важным шагом вперед". В декабре ожидается прибытие 200 тыс. иностранцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрия закроется для туристов

Австралия закрыла границы в марте 2020 года. Сейчас в стране полностью вакцинированы 85% австралийцев старше 16 лет.

За день до начала карантина в Австрии, в субботу, 20 ноября, тысячи людей вышли на улицы Вены, чтобы протестовать против новых ограничений. Акция началась спокойно, но вскоре после полудня арестовала около десяти жгущих фейерверки участников, которые бросали пивные банки в правоохранителей, или несли нацистскую символику.