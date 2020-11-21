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суббота, 21 ноября 2020 13:43

Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки

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Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки
Депутатов из Пустомытов уволили из ЕС. Фото: "Радио ТРЕК"

Двух депутатов городского и сельского совета на Львовщине исключили из партии "Европейская солидарность".

В пятницу они на внедорожнике пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов на Львовщине, сообщают в партии.

"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

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Совет Львовской областной организации партии обратился к Солонковскому ОТГ с требованием освободить Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

В Николаеве произошло ДТП с участием BMW и Mitsubishi Lancer. От удара последний разорвало, а водитель BMW скрылся с места происшествия. Авария произошла 11 ноября, около 23.15, на проспекте Героев Украины, в районе перекрестка с переулком Парусным.

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