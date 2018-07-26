Ирпенский мэр уходит с должности вместе с заместителем под давлением общины

Мэр Ирпене Владимир Карплюк уходит со своего поста. Фото: Ukranews

Сегодня, 26 июля 2018, в Ирпене, что в пригороде столицы, прошел митинг против коррумпированности мэра и его команды. Здесь собрались местные активисты и представители инициативных групп проблемных микрорайонов Ирпеня, чтобы требовать решения наиболее кричащих проблем города. Напомним, 23 июля Ирпенский мэр Владимир Карплюк сообщил на своей странице в Facebook о том, что уходит с поста. Решение мэра связывают с продолжающимся в течение нескольких последних недель в Ирпене "Антикоррупционным марафоном", который набрал обороты и усилил общественный резонанс, передают "Українські новини".

Через два дня заместитель главы Дмитрий Христюк также объявил об отставке свою и всей команды. Напомним, на Карплюка и его команду открыты десятки уголовных производств, а сам мэр имеет еще и подозрение.

Автор: Фото: Ukranews

Общественных активистов - участников сегодняшнего митинга в Ирпене не пустили в помещение мэрии, где утром проходила сессия, на которую мэром были вынесены вопросы по застройке последних свободных участков в Ирпене и одновременно сняты с повестки дня острые существующие проблемы инфраструктуры, которые неоднократно поднимали горожане на общественных слушаниях. Таким образом ирпенцы вынуждены были озвучивать проблемы прямо на площади возле мэрии. Неравнодушные жители выступили с осуждением противозаконных действий местных чиновников.

СМИ отмечают, что Карплюк, подозреваемый в двух уголовных производствах, будет пытаться баллотироваться в Верховную Раду по 95-му округу, поскольку только мандат гарантирует ему неприкосновенность от уголовного преследования.

Ранее в СМИ просочилась информация, что Карплюк готовит плацдарм для отступления, заигрывая с различными политическими силами.

Сейчас мэр оставляет Ирпень с рядом нерешенных обещанных им вопросов, в частности строительство новой школы, детских садов, детской больницы, роддома, инфраструктурных объектов, сетей водо- и теплоснабжения.