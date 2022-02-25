Ирландия срочно отменяет визовый режим с Украиной

Ирландия срочно отменяет визы для украинцев. Фото: pixabay.com

Ирландия в срочном порядке отменяет визовый режим с Украиной.

Приказ будет применяться как экстренная мера для всех украинцев, заявила министр юстиции Хелен Макенти, сообщает Gov.ie.

"Я поражена российским вторжением в Украину. Мы солидарны с украинским народом в эту трудную минуту, поэтому я немедленно отменяю визовый режим между странами. Это упростит выезд как украинских членов семей граждан Ирландии, так и членов семей из Украины, проживающих в Ирландии", - говорится в сообщении.

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Правительство также будет работать с коллегами из ЕС над любыми дальнейшими общеевропейскими мерами, которые могут помочь беженцам. Лица, рассматривающие возможность безопасного выезда из Украины и поездок в Ирландию, могут в ближайшее время осуществлять их без визы.

Премьер Великобритании Борис Джонсон 25 февраля поднял флаг Украины над своей резиденцией. Во вчерашнем обращении к парламенту он объявил о санкциях в связи с российским вторжением в Украину. Он объявил, что замораживает активы ВТБ-банка России в Великобритании и возможности работы в стране "Аэрофлота". Также Джонсон пообещал санкции против других российских банков.