Ирландия срочно отменяет визовый режим с Украиной

Ирландия в срочном порядке отменяет визовый режим с Украиной.
Приказ будет применяться как экстренная мера для всех украинцев, заявила министр юстиции Хелен Макенти, сообщает Gov.ie.
"Я поражена российским вторжением в Украину. Мы солидарны с украинским народом в эту трудную минуту, поэтому я немедленно отменяю визовый режим между странами. Это упростит выезд как украинских членов семей граждан Ирландии, так и членов семей из Украины, проживающих в Ирландии", - говорится в сообщении.
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Правительство также будет работать с коллегами из ЕС над любыми дальнейшими общеевропейскими мерами, которые могут помочь беженцам. Лица, рассматривающие возможность безопасного выезда из Украины и поездок в Ирландию, могут в ближайшее время осуществлять их без визы.
Премьер Великобритании Борис Джонсон 25 февраля поднял флаг Украины над своей резиденцией.
Во вчерашнем обращении к парламенту он объявил о санкциях в связи с российским вторжением в Украину. Он объявил, что замораживает активы ВТБ-банка России в Великобритании и возможности работы в стране "Аэрофлота". Также Джонсон пообещал санкции против других российских банков.
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