Иран передумал направлять Украины черные ящики самолета МАУ – AP

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции - военная ветвь исполнительной власти Ирана. Фото: Reuters

Глава комиссии расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар отказался от планов передавать за границу для анализа регистраторы полета со сбитого самолета МАУ.

Днем ранее он заявлял, что черные ящики отправят в Украину, сообщает Associated Press.

"Бортовые самописцы с украинского "Боинга" находятся в руках Ирана и мы не планируем их отправлять", - процитировало Резайефара иранское информагентство IRNA.

Он отметил, что сейчас Иран работает над восстановлением записей из кабины пилотов и самописцы могут позже быть переданы Украине или Франции.

"Но пока мы не приняли решение", - заявил он.

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8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети. Через несколько дней Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой. Позже стало известно, что ВВС Ирана выпустили 2 ракеты по украинскому "Боингу". 18 января Хасан Резайефар заявлял, что черные ящики с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.