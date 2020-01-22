Иран хочет оставить у себя черные ящики сбитого самолета МАУ

Иранский министр заверил, что в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков, примут необходимые решения. Фото: storage1b.censor.net

Черные ящики со сбитого украинской самолета являются одними из основных объектов для изучения инцидента и должны остаться в Иране.

Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование", - сказал он.

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Иранский министр заверил, что в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков, примут необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".

По его словам, иранская делегация отправилась в Украину, чтобы "изучить документы самолета".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран немедленно передать черные ящики сбитого украинского самолета на экспертизу стране, которая имеет технологии для их расшифровки.