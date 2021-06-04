Иран готов выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе МАУ

Украина требует в первую очередь наказать виновных. Фото: Reuters

Власти Ирана готова выплатить компенсации за катастрофу самолета МАУ в размере $150 тыс. за каждого погибшего.

Завершился третий тур переговоров между заместителями министров иностранных дел Ирана и Украины. Иранская делегация сообщила о регистрации исков родственников 103 погибших в судебные органы государства. Семьям погибших украинцев пообещали назначить адвокатов, подать жалобы и отслеживать производство в отношении этих жалоб, сообщило посольство Ирана в Украине.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил "Громадському", что конечная цель Украины и других пострадавших государств - обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии и недопущение повторения подобного преступления в будущем.

"Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса. В то же время ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат", - заявил он.

Сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

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"Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов", - добавил Николенко.

8 января в прошлом году в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. А 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора". Началось расследование, которое продолжается до сих пор.