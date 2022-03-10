Интерпол вводит ограничения для РФ, но не останавливает сотрудничество

Запросы от московского бюро Интерпола будут предварительно проверяться на соответствие правилам организацииФото: radako.com.ua

Все запросы от московского бюро Интерпола будут предварительно проверяться на соответствие правилам организации. Такие меры вводят, что предотвратить потенциальное злоупотребление каналами Интерпола для нацеливания на лиц в рамках войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении Интерпола.



"Интерпол выражает глубокое соболезнование и скорбь по поводу гибели и страданий граждан в связи с конфликтом в Украине", - говорится в заявлении.

Однако организация не готова исключить РФ.

"На политическом уровне раздаются призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно лидеры правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркивая серьезные проблемы безопасности и безопасности, если обмен информацией будет прекращен", - добавляют в Интерпол.

Недопущение страны-члена обмениваться важной полицейской информацией позволит преступникам совершать противоправные действия, это будет усиливать опасность.

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Однако сотрудничество Интерпола и РФ меняется:

"Чтобы предотвратить любое потенциальное злоупотребление каналами Интерпола относительно нацеливания на лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами, Генеральный секретарь внедрил усиленные меры надзора и мониторинга по России. Теперь запросы больше не смогут направляться непосредственно Москвой в страны-члены. Теперь московский офис Интерпола должен направить все свои запросы в Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.