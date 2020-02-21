Институт нацпамяти предостерегает от участия в параде 9 мая в РФ

Военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, - говорит Антон Дробович. Фото: Тарас Подолян

Все, кто посетит парад 9 мая в Москве, должны учитывать, что они становятся инструментом российской агрессивной политики.

Считает глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Важно подчеркнуть, что Россия как страна-агрессор, которая нарушает международное право, имеет не только ряд преступлений за своей спиной, она также имеет очень позорную практику инструментализации истории, а именно использование исторических событий и фактов с целью достижения политических целей. Собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, а не длячтения памяти жертв Второй мировой войны", - сказал он.

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Дробович считает, что все, кто будет участвовать в этих мероприятиях, которое даже экспертная среда называет не иначе как "победобесие", должны учитывать, что они становятся инструментом российской агрессивной политики.

"Любой, кто соглашается участвовать в этом параде, должен осознавать, что с высокой вероятностью это будет использовано Россией для их империалистских захватнических целей", - подытожил Дробович.

В вопросах исторической памяти не надо ничего продавливать. Иногда она становится врагом - как Советский Союз. Семимильными шагами к этому следует и Россия, - считает Антон Дробович.