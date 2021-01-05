Иностранный посол: разница между Украиной и Россией - огромная

В Украины блестящее будущее, говорит дипломат.

Украина отличается от России. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол.

"Я 8 лет работал в России. И меня все спрашивают: "А какая разница между Украиной и РФ?". Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – свобода. Да, у вас легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это", - цитирует дипломата УНІАН.

Посол Нидерландов рассказал, что во время локдауна занимался изучением украинского языка.

"Я вложил в учебу много сил, и теперь лучше понимаю вашу культуру, вижу ее богатство", - сказал Йеннес де Мол и добавил: "Хочу, чтобы люди знали о вашей культуре и традициях. Украине есть, что рассказать миру".

Дипломат сказал, что в Украины блестящее будущее.

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7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.