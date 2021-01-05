Иностранный посол: разница между Украиной и Россией - огромная

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
3 Просмотров: 1692
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 468
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4266
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 864
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1539
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
1 Просмотров: 1791
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 846
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
5
4
3
5
3
Ведущий Зайцев сходил на охоту с беркутом за $1 тыс.
Ведущий Зайцев сходил на охоту с беркутом за $1 тыс.
В Киеве &quot;слепили&quot; снеговика из 400 медицинских масок
В Киеве "слепили" снеговика из 400 медицинских масок
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
Сообщили, когда в Украину прибудут патрульные катера класса Island
Сообщили, когда в Украину прибудут патрульные катера класса Island
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 3672
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 468
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
1 Просмотров: 1359
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1134
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
вторник, 05 января 2021 10:57

Иностранный посол: разница между Украиной и Россией - огромная

  Комментировать
Иностранный посол: разница между Украиной и Россией - огромная
В Украины блестящее будущее, говорит дипломат.

Украина отличается от России. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол.

"Я 8 лет работал в России. И меня все спрашивают: "А какая разница между Украиной и РФ?". Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – свобода. Да, у вас легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это", - цитирует дипломата УНІАН.

Посол Нидерландов рассказал, что во время локдауна занимался изучением украинского языка.

"Я вложил в учебу много сил, и теперь лучше понимаю вашу культуру, вижу ее богатство", - сказал Йеннес де Мол и добавил: "Хочу, чтобы люди знали о вашей культуре и традициях. Украине есть, что рассказать миру".

Дипломат сказал, что в Украины блестящее будущее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту" - журналист

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранный посол: разница между Украиной и Россией - огромная». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Арестовали двух украинских диссидентов

Издали постановление, которое изменило жизнь селян

Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари

Создали новую церковь

Священную корону перехватили американские солдаты

Последний российский солдат покинул Чечню

Название партии Национал-социалистов придумали австрийцы

Самое читаемое
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 17398
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 16705
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 13221
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 11152
Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике
Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике
3
 Просмотров: 9423
Общество
Мировой рейтинг паспортов: кто занимает первые места и что будет с украинским в 2021-м
Мировой рейтинг паспортов: кто занимает первые места и что будет с украинским в 2021-м
Астролог сделала финансовый гороскоп на январь: как на наших кошельках отразится карантин
Астролог сделала финансовый гороскоп на январь: как на наших кошельках отразится карантин
 Просмотров: 27
В Минздраве сообщили, введут ли весной новый локдаун
В Минздраве сообщили, введут ли весной новый локдаун Просмотров: 108
20-летняя женщина родила четверню
20-летняя женщина родила четверню Просмотров: 207
Украинцы верят в улучшение 2021 года - опрос
Украинцы верят в улучшение 2021 года - опрос Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
4
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
3
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Голосов: 54709
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть