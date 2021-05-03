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понедельник, 03 мая 2021 18:47

Иностранец сбил велосипедисток и убежал за границу

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Иностранец сбил велосипедисток и убежал за границу
Пограничники задержали мужчину. Фото: Нацполиция

На Черниговщине правоохранители задержали водителя грузовика. В ночь на 3 мая в Городне он сбил двух велосипедисток и убежал.

33-летних женщин направили в больницу. Одну из них не удалось спасти, сообщили в Нацполиции.

Следы от колес свидетельствуют о том, что водитель двигался в направлении государственной границы в пункт пропуска "Сеньковка".

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Пограничники задержали мужчину, авто которого имело характерные для ДТП повреждения. Тест на алкоголь показал в крови 0,9 промилле при допустимых 0,2.

2 мая в Киеве произошла авария. От удара в результате ДТП легковой автомобиль перевернулся на бок.

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Дата
03
мая

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