Инициативная группа "Першого грудня" обратилась к президенту и оппозиции

Инициативная группа "Первого декабря" обратилась к политическим элитам Украины. Фото: 1-12.org.ua

Интеллектуалы из инициативной группы "Першого грудня" обнародовали обращение к лидерам политических сообществ Украины.

Соответствующее заявление к политическим элитам опубликовали 16 февраля на официальном сайте объединения.

"Не нам рассказывать о важности нынешнего момента для самого существования нашего государства. Ситуация требует экстраординарного мышления и таких же практических подходов и действий. Однако политические реалии в Украине проявляют значительную инерционность как этого мышления, так и политических действий. Осознаем, что на президенте и на правительстве лежит большая ответственность. Понимаем также риски принятия ошибочного решения в условиях напряжения, последствия которого могут оказаться непоправимыми", - говорится в сообщении.

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В таких условиях общество может лишь реагировать на уже принятые решения, а не участвовать в их формировании.

"С не меньшей тревогой мы наблюдаем инерцию ярой межпартийной борьбы. Большая ответственность за это ложится на действующее руководство государства, которое считает допустимым бороться со своими оппонентами даже в условиях угрозы для самого существования Украины. И оппозиция, и политическая элита в целом должны проявить понимание, что напряжение межпартийной и межличностной розни значительно выше, чем это может позволить себе общество в условиях предельных угроз", - говорится в обращении.

Группа призвала немедленно реализовать сценарий, который точно не входит в планы Кремля, а именно: создать действенные политические механизмы для достижения национального согласия.

"По нашему мнению, это следовало сделать еще вчера, но и сегодня не будет поздно. Все силы участников такой коалиции должны быть направлены не на ревнивое выпячивание своих преимуществ и предложений, а на консолидацию общества вокруг потребностей безопасности и обороны Украины, нормального функционирования государственных структур. В частности, обращаемся к шестому президенту Владимиру Зеленскому и пятому президенту Петру Порошенко прекратить личное противостояние, которое в глазах мира является полностью неоправданным", - добавляют интеллектуалы инициативной группы.

Инициативная группа "Першого грудня" - объединение, созданное в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины интеллектуалами и общественными деятелями. В основу программных документов заложена декларация, содержащая базовые принципы для объединения украинского народа, и Хартия свободного человека, которая воспроизводит жизненные ориентиры для общества. Мероприятия инициативной группы "Першого грудня" проходят в виде национального круглых столов, которые собирают ведущих экспертов, журналистов, правозащитников, экономистов, историков и общественных деятелей.