Информация о бустерной вакцинации появится в "Дії" до 6 февраля

Информация о бустерной прививке от коронавируса появиться в приложении "Дія" до 6 февраля.
Министерство цифровой трансформации сообщило об этом ТСН.
"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по действующему алгоритму", - сообщили в ведомстве.
Информацию добавят после того, как Минздрав завершит все технические работы.
Чтобы получить обновленный документ, нужно сгенерировать свои сертификаты в "Дії" после третьей прививки.
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"После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней", - добавили в Минцифры.
24 января президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты за бустерную вакцинацию. Украинцам за третью прививку будут дополнительно начислять 500 грн в рамках программы "єПідтримка".
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