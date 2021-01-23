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среда, 27 января 2021 21:25

Информации настолько много, что она становится дезинформацией - блогер

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  Ограничивайте количество информации, которую вы воспринимаете, качественными источниками - советует блогер
Ограничивайте количество информации, которую вы воспринимаете, качественными источниками - советует блогер

Известный блогер Артем Албул считает, что избыток информации приводит к обратному эффекту - отдаляет от людей правду. Поэтому он советует выбирать качественные и надежные источники. Об этом он рассказал Gazeta.ua.

"Информации много, и люди не отличают информацию правдивую и качественную от некачественной. Эта проблема не новая. Но сейчас она имеет большие масштабы. Люди просто не способны обрабатывать критически такие массивы информации.

Поэтому мой совет - ограничивайте количество информации, которую вы воспринимаете, качественными источниками. Они могут быть источниками дезинформации, но с меньшей вероятностью, чем какие-то мусорники.

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Но тем не менее люди получают информацию не из сайтов напрямую, а из соцсетей. То есть ты уже живешь в своем информационном пузыре и зависишь от того, что попало в твою ленту и не знаешь, что туда не попало. Кроме того, люди не читают полных текстов - они читают заголовки. Им кажется, что заголовок дает им объективную картину. Это абсолютно не так ", - утверждает блогер.

Людей, которые верят в теории заговоров, объединяют между собой несколько факторов.

Исследователи Университета Эмори в США обнаружили, что у них низкий уровень уступчивости, любознательности, а также интеллектуальности, пишет журнал PsyPost.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
27
января

"Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном" - 110 лет назад родился Иван Гончар

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