Инфекционистка объяснила, почему врачам нужно повысить зарпалата

Украинцы могут остаться без врачей-специалистов. Фото: Укринформ

Украинским медикам нужно срочно поднять зарплаты. Иначе украинцы могут остаться без хороших специалистов.

"Спасибо" уже слишком много - нужно делать конкретные вещи ", сказала ведущая инфекционистка МЗ Ольга Голубовская в прямом эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, все годы общество подогревалось ненавистью к врачам, а они работают за зарплату в 5 тысяч гривен.

Голубовская уточнила, что коронавирусные выплаты есть везде. Но в больших городах и регионах такого нет, так как там местные власти "делают все, что хотят".

"Все надо контролировать. Но какое может быть отношение к человеку, если врач получает сумму меньше, чем пособие по безработице ?! Но это не наш вопрос, и не медработников", - сказала Голубовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Должны дать шанс людям выжить" - инфекционистка Голубовская о критике ВОЗ

Также инфекционистка добавила, что в этой ситуации должно быть стыдно тем, кто принимает такие решения.

"Несколько месяцев назад были разговоры о повышении зарплат, но в итоге ничего не изменилось. Лично я уже боюсь остаться без врачей", - сказала Голубовская.

Ранее Ольга Голубовская заявила, что в вопросах распределения средств на медицинскую систему, руководители на местах могут направлять деньги на другие нужды области или региона. Поэтому, по ее мнению, решения о медицинской системе должны приниматься централизованно.