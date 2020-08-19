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среда, 19 августа 2020 22:03

"Именно наша война": ветераны хотят провести политический марш в защиту государственного суверенитета

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&quot;Именно наша война&quot;: ветераны хотят провести политический марш в защиту государственного суверенитета
Марш ветеранов, прошедший ко Дню Независимости в минувшем году. Фото: armyinform.com.ua

Часть представителей ветеранской общественности ответила на публикацию экс-министра по делам ветеранов, главы фонда "Вернись живым" Оксаны Коляды "Не твоя война", в которой она призывает не политизировать ветеранское движение. Соответствующее обращение разместил ветеран АТО Александр Сосницкий на своей странице в Facebook.

"На официальной ФБ странице" Марша 2020 "появилась статья главы фонда "Вернись живым "Оксаны Коляды, экс-министра, размещенная на УП под заголовком "Не твоя война".

При всем уважении к бывшей госпожи министру, статья очень задела и мы чувствуем потребность ей оппонировать, потому что считаем проблему системной. ...

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Прежде всего, уточню – кто такие "мы". Мы – точно не простые ребята, как сказано в статье. Мы никогда не мыслили в упрощенной дихотомии "здесь – друзья, там – враги" или "туда стреляем, здесь защищаем".

Нет. Мы – позавчерашние учителя, студенты, ученые, предприниматели, политики и даже пенсионеры и военные, которые вчера решили выполнить гражданский долг или контрактные обязательства и взять в руки оружие. Добровольно, или по мобилизационным мероприятиям, или контракту. А сегодня мы вернулись к своей жизни и работе, и решаем такой же сложный перечень социальных вопросов, как и остальные члены общества.

Сложно представить более сложные задачи, чем решение "обнулить жизнь до" и вернуться в нее и восстановить руины "после". Поэтому еще раз: мы – точно не простые ребята, мы способны принимать ответственные решения и решать сложные задачи ...

В прошлый раз мы прошли "без политики", высказали пожелание и ... разошлись. Какие цели мы ставили в прошлый раз, и какой результат получили? Кто контролировал политический процесс? Кому мы выдаем мандат и на что надеемся в этот раз? Каков, наконец, наш политический план, потому что именно политическая акция без политических превращается в хорошо организованную канализацию протестных настроений части общества.

А требования у нас есть. И они не о льготном проезде ...

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Мы считаем, что 24 августа должна пройти политическая акция Марш ветеранов в защиту государственного суверенитета. И мы не понимаем – как идея защиты государственного суверенитета может разъединить между собой ветеранов, военных, политиков или граждан...

Нас не разделяла на войне политика. Почему она должна разделять нас сейчас, на Марше? Напротив, боевой дух точно убивала агитация в стиле "не твоя война".

Мы не считаем, что маргинализация "ветеранской тематики" произошла из-за попытки политизации ветеранского движения. Мы утверждаем, что это происходит именно из-за искусственного устранения ветеранской общественности от активной политики и изоляции от политических движений ...

Возможно, пришло время так же как когда-то мы брались за войну и волонтерство, браться сейчас за политику?..

Качество политики надо менять. И ветеран, который доказал свою преданность гражданскому долгу, точно будет не худшим политиком. Во многих странах военная служба является необходимым фундаментом политической карьеры ...

Да, наш призыв – провести именно политическую акцию ...

Просим поддержать обращение под постом написанием имени и фамилии. Организации, поддерживающие нашу позицию, могут направить данные уполномоченного лица на почту [email protected]

Для формирования обращения и предложения политического сотрудничества в УБД независимо от их партийности, в день проведения марша будут собираться подписи возле станции метро Университет".

В минувшем году Марш защитников Украины прошел 24 августа в центре Киева. На него пришли 50 тыс. Человек. Марш организовали сами ветераны после того, как президент Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад.

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Дата
19
августа

Преображение Господнее: как правильно провести день

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