Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени

7 ноября именины отмечает Валерий. Поздравьте с днем ​​ангела владельцев этого имени.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться со значением этого имени.

Имя Валерий происходит от латинского слова "valeo" - "сильный, здоровый". Неудивительно, что в древнеримской мифологии бога войны Марса называли "Валериус". В разных странах имя Валерий имеет разные варианты: Валерьян, Валериуш, Валерио, Валери.

Владельцы имени Валерий - активные и смелые люди. Не страдают от комплексов. Впрочем, несмотря на прекрасные организаторские способности, общаться с ними не всегда легко: иногда Валерий становится очень ироничным и уязвимым. А вот "подколы" в свой адрес Валерий переживает достаточно остро. Он хочет всем нравиться и находиться в самом центре событий.

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Поздравление для Валерия

***

С именинами тебя, Валера,

С главным, светлым днём,

Получи от ангела благословенья,

Пусть в жизнь будет всё чин чинаром.

Поставленной цели достигай,

Иди по жизни смело, не унывай,

Пускай любовь красивая тебя окрыляет,

Пускай друзья надёжные окружают.

***

Твоё имя означает – "бодрый, крепкий",

Одним словом ты всегда здоров,

Будь всегда весёлым, честным, смелым,

Будь в плену удачи крепких оков.

Будь оптимистом по жизни всегда,

Пусть путь твой освещает яркая звезда,

Пусть кружит тебя счастья карусель,

Дай Бог, чтоб в жизни не было никаких потерь.

***

Валерий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Вам хочется все в жизни испытать,

Весь мир объездить, всюду побывать.

Жизнь в Вас кипит, как гейзер, бьет ключом.

Валерий, вам и горе нипочем.

Рискуете Вы часто без оглядки,

С судьбой как будто бы играя в прятки.

И часто, осторожность потеряв,

Дрова ломаете, по правде говоря.

***

Желаю тебе, Валерий,

Верить в чудо и побеждать

Пусть вовек не иссякнет открытость души.

Желаю чувства уметь возрождать

И просто уметь достойно жить!

Фото: znaj.ua

7 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Святые мученики Маркиян и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиян был чтецом, а Мартирий иподиаконом.