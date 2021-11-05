Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени

7 ноября именины отмечает Валерий. Поздравьте с днем ангела владельцев этого имени.
Gazeta.ua предлагает ознакомиться со значением этого имени.
Имя Валерий происходит от латинского слова "valeo" - "сильный, здоровый". Неудивительно, что в древнеримской мифологии бога войны Марса называли "Валериус". В разных странах имя Валерий имеет разные варианты: Валерьян, Валериуш, Валерио, Валери.
Владельцы имени Валерий - активные и смелые люди. Не страдают от комплексов. Впрочем, несмотря на прекрасные организаторские способности, общаться с ними не всегда легко: иногда Валерий становится очень ироничным и уязвимым. А вот "подколы" в свой адрес Валерий переживает достаточно остро. Он хочет всем нравиться и находиться в самом центре событий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Поздравление для Валерия
***
С именинами тебя, Валера,
С главным, светлым днём,
Получи от ангела благословенья,
Пусть в жизнь будет всё чин чинаром.
Поставленной цели достигай,
Иди по жизни смело, не унывай,
Пускай любовь красивая тебя окрыляет,
Пускай друзья надёжные окружают.
***
Твоё имя означает – "бодрый, крепкий",
Одним словом ты всегда здоров,
Будь всегда весёлым, честным, смелым,
Будь в плену удачи крепких оков.
Будь оптимистом по жизни всегда,
Пусть путь твой освещает яркая звезда,
Пусть кружит тебя счастья карусель,
Дай Бог, чтоб в жизни не было никаких потерь.
***
Валерий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Вам хочется все в жизни испытать,
Весь мир объездить, всюду побывать.
Жизнь в Вас кипит, как гейзер, бьет ключом.
Валерий, вам и горе нипочем.
Рискуете Вы часто без оглядки,
С судьбой как будто бы играя в прятки.
И часто, осторожность потеряв,
Дрова ломаете, по правде говоря.
***
Желаю тебе, Валерий,
Верить в чудо и побеждать
Пусть вовек не иссякнет открытость души.
Желаю чувства уметь возрождать
И просто уметь достойно жить!
7 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Святые мученики Маркиян и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиян был чтецом, а Мартирий иподиаконом.
Комментарии