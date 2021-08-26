Именины 27 августа: как оригинально поздравить с днем ангела

27 августа именины празднуют Александр, Алексей, Владимир, Василий, Николай, Семен, Федор и Ева. Поздравьте родных и знакомых с праздником.

Gazeta.ua предлагает выбрать одно из душевных поздравлений для именинников.

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Поздравления в прозе

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Дорогой мой друг. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней,

радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

***

Поздравления в стихах

Примите искренние поздравления

От сердца и от всей нашей души.

Желаем счастья, смеха и веселья,

Чтоб были вы собою хороши!

Пусть жизнь приносит радостные вести,

Не будет в ней печали и забот.

Родные будут вечно с вами вместе,

Не будет слез, обид, потерь, невзгод!

Живите в мире и в ладу с собою,

Пусть вам сопутствует удача и успех,

А счастье льется чистою рекой.

И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

***

Побед больших я пожелаю,

Отрады, нежности, тепла,

Здоровья крепкого без края,

Достатка, мира и добра.

Работа чтоб была не в тягость,

А отдых превосходен был,

Веселье было чтоб и радость,

Огромная любовь, как мир.

К тебе шлю пожеланий малость.

***

Поздравляю я тебя!

Пусть везёт тебе всегда.

Для тебя желаю денег,

Счастья, радости, добра.

Пусть удача не подводит.

Будь во всём ты впереди.

Радость пусть к тебе приходит.

Жизнь красиво проживи.

Благ, успехов, достижений

Я желаю для тебя.

Пусть здоровье будет крепким.

Не грусти ты никогда.

Фото: pinterest.ru

27 августа православная церковь празднует день перенесения святых мощей преподобного Феодосия Печерского. Он является выдающимся лицом в истории становления монашества на территории Украины, ученик Антония Печерского. Феодосия Печерского канонизировали в 1108 году, через некоторое время после князей Бориса и Глеба.